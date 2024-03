Scout AZ: "Reijnders ha affrontato nel modo giusto il passaggio dall'AZ al Milan. Il suo livello di calcio può ulteriormente crescere"

Intervistato dai microfoni dei colleghi di TuttoMercatoWeb.com, Dennis Har, scout dell'AZ Alkmaar, ha parlato dei talenti olandesi ex Kaaskoppen sbocciati in questa e nelle scorse stagioni in Serie A, soffermandosi anche sul centrocampista del Milan Tijjani Reijnders. Queste le sue dichiarazioni.

Partiamo dal centrocampista del Milan, arrivato e fin da subito titolarissimo della squadra di Pioli

"Passare dall'AZ Alkmaar al Milan è sempre difficile, il passaggio dalla Eredivisie alla Serie A non è semplice ma credo lui l'abbia affrontato nel modo giusto. E' un giocatore importante, in grado di assumersi le sue responsabilità e quando lo vedo giocare ammiro un giocatore in continua crescita. E' già uno dei giocatori più importanti del Milan e credo che il suo livello di calcio possa ulteriormente crescere".