Se Italiano rinnova col Bologna, il Milan va su Allegri: contatti continui

La situazione allenatori è in costante aggiornamento. Oggi potrebbe essere una nuova giornata decisiva per il futuro di Vincenzo Italiano che questa mattina ha fissato un nuovo incontro con il Bologna. La volontà del club e del tecnico è quella di continuare insieme ma se non si dovesse arrivare a un'intesa sull'adeguamento e rinnovo, sia il Milan che l'Inter sarebbero pronte a giocarsi le proprie carte. In particolare il club rossonero ha messo l'allenatore calabrese in cima alla lista dei candidati.

Come riporta gianlucadimarzio.com, però, se dovesse arrivare nelle prossime ore la firma tra Italiano e il Bologna, il Milan punterà su Massimiliano Allegri con cui nelle ultime ore sono stati allacciati i rapporti e con il quale ci sono contatti continui. Lo stesso Allegri è legato anche al destino di Antonio Conte che potrebbe lasciare Napoli: in caso di partenza, De Laurentiis aveva già avviato le discussioni con Allegri che al momento è lasciato in stand-by dai Campioni di Italia.