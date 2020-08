Season Review - Bennacer, dall'ironia agli applausi: il Milan ha trovato il suo top

L'acquisto di Ismael Bennacer, nonostante la vittoria del titolo di MVP in Coppa d'Africa, è stato accompagnato da ironie gratuite: prima il titolo di "retrocesso" con l'Empoli, poi i commenti sul look sgargiante con cui si è presentato alle visite mediche. L'algerino, aggregatosi molto tardi al gruppo, ha pagato dazio ad inizio stagione, tant'è che Giampaolo gli preferì Biglia in diverse occasioni. Le cose iniziarono a migliorare pian piano con Pioli, ma il vero exploit si è materializzato a partire dal gennaio 2020, con l'arrivo di Ibrahimovic e il passaggio al 4-2-3-1. Le prestazioni del classe '97 sono salite di grado progressivamente: sempre più leader del centrocampo, sempre più convinto nella gestione del pallone e nelle verticalizzazioni. Il post lockdown ha confermato le ottime sensazioni, tant'è che Bennacer ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti di tutto il campionato, perfettamente a suo agio in coppia con Kessie. Negli ultimi mesi non sono mancati gli ammiccamenti dei top club europei, ad avvalorare ancora di più l'investimento effettuato la scorsa estate, quando Maldini e Boban lo hanno acquistato per soli 16 milioni di euro.

Vendicatore, voto: 7.5