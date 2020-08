Season Review - Un titano di 21 anni: Donnarumma è più di grande portiere

E' difficile trovare nuove definizioni per Gianluigi Donnarumma, un portiere che stagione dopo stagione sta toccando vette sempre più alte. A ventuno anni compiuti sembra già un veterano, tant'è che riguardando la sua "carta d'identità" ci si stupisce ogni volta. Anche in una stagione complicata, caratterizzata da un esonero lampo, e ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto, Gigio ha proseguito a parare come al solito, migliorando ulteriormente in alcuni fondamentali. Il 99 non è più "soltanto" un giovane talento che diventa protagonista, ora l'estremo difensore è un vero e proprio leader, un pilastro come i grandi portieri del presente e del passato. Si è discusso troppo dello stipendio di questo ragazzo, autentico fuoriclasse tra i pali che è, e sarà, ancora un patrimonio rossonero. Anche per lui, dopo tanti anni difficili, il club non dovrebbe limitarsi al compitino ma attrezzarsi per rinforzare la squadra e regalare un vero salto di qualità.

Titano, voto: 8.5