Season Review - Un treno inesauribile: Theo Hernandez, il colpaccio 19/20

Quando il Milan acquistò Theo Hernandez per 20 milioni di euro, prelevandolo dal Real Madrid, non pochi si chiesero perché il club rossonero, con già due laterali sinistri in rosa, avesse deciso di investire tanto su un nuovo terzino. La risposta arrivò già alle primissime amichevoli, dove il francese dimostrò subito di avere una progressione fuori dal comune. L'infortunio contro il Bayern lo costrinse a saltare le gare di inizio campionato, ma al suo ritorno, nonostante le palesi difficoltà della squadra, il classe '97 riuscì comunque ad essere decisivo: un assist contro la Fiorentina, il gol a Genova e poi quello a Roma... Il Milan andava male, anzi malissimo, eppure Theo fu uno dei pochi, forse l'unico, a brillare anche nel periodo di difficoltà. Alcuni gli hanno imputato qualche errore di troppo in fase di copertura, peccati di gioventù che sono stati mano a mano risolti, fino al post lockdown dove il numero 19 non ha sbagliato una partita. L'ex Merengue ha chiuso la stagione con sette reti complessive tra campionato e Coppa Italia, un rendimento incredibile che mancava da più di una decade sulla fascia sinistra rossonera.

Colpo grosso, voto: 8