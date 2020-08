Season Review - Uno scambio illuminato per un killer dell'area di rigore: Rebic, da incompreso a capocannoniere

André Silva all'Eintracht Francoforte, Rebic al Milan. Così la dirigenza rossonera chiuse il mercato estivo 2019, incastrando uno scambio di prestiti accolto con una certa diffidenza. Oltretutto Giampaolo non sembrava vedere Rebic: il croato, pur non essendo in ritardo di condizione, riuscì a raccogliere solo piccoli scampoli di gara, alimentando dubbi ed interrogativi. Con Pioli la situazione non migliorò particolarmente, tant'è che iniziarono le possibili voci di un ritorno in Bundesliga nel mercato di gennaio. Durante la pausa natalizia però arrivò la svolta, sia motivazionale che tattica. Da un lato l'ex Fiorentina si presentò con maggiore convinzione, dall'altro il Milan cambiò assetto con l'arrivo di Ibrahimovic e la cessione di Suso. Contro l'Udinese, prima gara col 4-2-3-1 e prima da titolare per lo svedese, Rebic entrò dalla panchina e segnò una decisiva doppietta. Da lì il croato non si è più fermato: 12 reti tra campionato e Coppa Italia, capocannoniere stagionale rossonero con scalpi prestigiosi come Inter, Juventus (2 volte), Lazio e Roma. Freddo in zona gol, battagliero e mai domo sul terreno di gioco. Il Milan dovrà ancora sistemare qualcosa perché Rebic possa diventare un calciatore rossonero a titolo definitivo, ma l'operazione effettuata lo scorso 31 agosto si è dimostrata una delle più importanti ed efficaci degli ultimi anni.

Killer, voto 7.5