Seedorf: "Leao padrone del suo destino. Ibra? Mi piace vedere ex giocatori intelligenti dare supporto alle società"

Se c'è un uomo al mondo che sa cosa vuol dire giocare e vincere la Champions League, quell'uomo è sicuramente Clarence Seedorf. L'ex centrocampista olandese ha vinto la competizione quattro volte in totale ed è l'unico ad averlo fatto con tre squadre diverse nella storia del calcio. La prima con l'Ajax, la seconda con il Real Madrid, mentre terzo e quarto successo sono arrivati con la maglia del Milan. Tutte da protagonista. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Seedorf nel giorno in cui riparte la Champions League.

Le parole di Seedorf su Leao e Ibra: "Leao è padrone del suo destino. Ha talento e deve sfruttarlo bene per diventare uno dei migliori. Ibra? Mi piace vedere ex giocatori intelligenti, con competenze, nelle posizioni per poter dare supporto alle società, soprattutto dove le competenze sono sbilanciate erso la gestione d'azienda".