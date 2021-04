Segnale da parte di Gigio sul rinnovo? Pioli risponde: "Lo vedo sereno. Pensiamo alla gara di domani"

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Gigio Donnarumma. Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa. Sarebbe bello un gesto di Donnarumma per il rinnovo? Lui come gli altri, li vedo sereni e concentrati, è normale che bisogna aspettare il risultato finale quando ci sono delle trattative, ma qui pensiamo solamente alla partita di domani. Tutti i giocatori sono concentrati sul nostro obiettivo".