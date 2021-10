Sei partite alla sosta, Milan: rebus Diaz e Theo Hernandez. Ostacoli Roma e Inter

Da sosta a sosta, le italiane impegnate nelle Coppe Europee hanno altre sei partite prima della prossima tornata di qualificazioni per le Nazionali

MILAN

Queste prime otto giornate per gli uomini di Pioli sono servite a fare ricredere chi pensasse fosse solamente un fuoco di paglia. Come prima e meglio di prima, i rossoneri sono partiti a spron battuto, sebbene il primo posto in classifica, diversamente a un anno fa, è di proprietà di un altro club. La vittoria contro il Verona, da 0-2 a 3-2, apre però una stagione nuova. Non è forse la prova del nove, questo no, però la maturità e la consapevolezza di chi riesce a vincere pure in determinate (difficili) situazioni può fare la differenza. Nelle prossime sei gare, però, ci sono molte difficoltà da affrontare. Dalla doppia sfida con il Porto, che potrebbe sancire il rilancio delle quotazioni Champions così come il definitivo abbandono, ci sono anche Roma e Inter in una settimana, quella di fine ottobre/inizio novembre, che rischia di essere cruciale.

Calendario

19/10 Porto-Milan h21

23/10 Bologna-Milan h20.45

26/10 Milan-Torino h20.45

31/10 Roma-Milan h20.45

3/11 Milan-Porto h18.45

7/11 Milan-Inter h20.45

La conta degli infortunati

Sempre più difficile per Stefano Pioli. La società è corsa ai ripari acquistando Mirante perché Plizzari era infortunato fino a fine anno, a lui si è aggiunto il titolare Maignan, circa due mesi e spiccioli, sarà dura anche per lui rientrare in corso d'anno, più probabile un rientro a gennaio. Sia Messias che Florenzi rischiano di rimanere fuori almeno fino a metà novembre, quindi senza ritornare prima della sosta. Buona notizia da Tiemoué Bakayoko che è rientrato in queste ore, così come Giroud e Ibrahimovic. Pioli però dovrà fare i conti anche con il Covid, perché ci sono sia Theo Hernandez che Brahim Diaz fermi e che potranno essere liberi solamente dopo i tamponi molecolari.