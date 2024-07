Selvaggi su Lukaku: "Mi è sempre piaciuto, ma prima dovrà far pace con Ibra"

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. Dei possibili colpi in attacco da parte della dirigenza milanista ne ha parlato Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Queste le sue considerazioni in esclusiva a PianetaMilan.it:

Selvaggi: "A me Lukaku come giocatore è sempre piaciuto perché fa gol, sa tenere palla e lavora tanto per la squadra. È vero che è stato deludente all'Europeo e 30-40 milioni forse sono troppi. Ma in prestito lo prenderei al volo: ha ancora tanta fame ed è decisivo. Ma prima dovrà far pace con Zlatan. Romelu al Milan solo in prestito o con lo sconto".