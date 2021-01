Sensemakers - Top 15 media italiani sui social: MilanNews.it al 14° posto

L’anno si è aperto con Sky Sport primo per numero di interazioni su Facebook, Instagram, Facebook e YouTube e si è chiuso con il canale diretto da Federico Ferri sempre in testa alla classifica dei media italiani sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline, sulla base dei dati di Shareablee. In dicembre Sky Sport ha totalizzato 38,8 milioni di interazioni, 600mila in più di novembre, a cui si aggiungono i 4,7 milioni di Sky Sport F1, il canale sulla Formula 1, sesto in classifica, e i 3,3 milioni di Sky Sport NBA, il canale sul campionato americano di basket, nono.

Rispetto a novembre le prime cinque posizioni sono invariate: Fanpage si conferma al secondo posto con 11,6 milioni di interazioni; la Repubblica è terza con 9 milioni; Netflix quarto (8,3 milioni); il Corriere della Sera quinto (7,8 milioni). Due riconferme anche al settimo e all’ottavo posto, occupati rispettivamente dal social magazine femminile Freeda (4,4 milioni) e dal quotidiano satirico Lercio (4 milioni).

Al decimo e all’undicesimo posto ci sono i due più popolari siti di cucina italiani, Cookist di Ciaopeople MediaGroup e Giallo Zafferano del gruppo Mondadori, che hanno totalizzato lo stesso numero di interazioni, 3,2 milioni. Dodicesimo è TgCom24, la testata di informazione di Mediaset, seguita dal diretto concorrente SkyTg24, la rete all news del gruppo Sky, anche loro a pari merito, 3,1 milioni di interazioni.

Al 14esimo e 15esimo posto troviamo finalmente due nomi nuovi: due testate dedicate al Milan, squadra che in dicembre è tornata in testa alla classifica di serie A, galvanizzando i tifosi. Sono MilanNews, diretto da Antonio Vitiello (2,4 milioni di interazioni) e SpazioMilan, diretto da Pasquale Giacometti (2,3 milioni).