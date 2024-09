Serafini: "Ambrosini mi ha detto: "Uno come Loftus non può dare una spallata ogni tre partite". Da lui mi aspetto potenza"

Per Milan-Venezia di questa sera mister Fonseca pare aver scelto per un cambio a centrocampo: Reijnders più avanzato e Loftus-Cheek nei due di centrocampo. A proposito del centrocampista inglese Luca Serafini, noto giornalista, parla così, svelando anche il contenuto di una chiacchierata con l'ex rossonero Massimo Ambrosini: "Oggi ho pranzato con Massimo Ambrosini, che è un mio caro amico. Mi ha detto “Uno con la fisicità come Loftus-Cheek non può dare una spallata ogni tre partite”.

Dare una spallata vuol dire incutere timore, non ti devono avvicinare: vuol dire che se ti vengono incontro trovano un muro. In questa dimensione qua l’abbiamo visto solo una vola, da una colonna d’Ercole come lui mi aspetto potenza, non fisicità. Potenza. In questo ruolo qua, più arretrato, è adattato. Va bene, proviamoci, dacci una mano".