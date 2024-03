Serafini: "Ci sono squadre che non potrebbero giocare in Serie A perché piene di debiti. E poi vengono a fare i controlli al Milan..."

vedi letture

"Io in questi meandri non entro, rispondo alla mia maniera: non sono io, ma Lotito, De Laurentis e Commisso che dicono che ci sono squadre che non potrebbero partecipare alla Serie A, non mi riferisco all'Inter, ma a quello che dicono loro, ci sono squadre piene di debiti. Però, nei titoli sui giornali Inter e Juve sono quelle che possono fare mercato, sempre. Allora, se siamo in questo mondo dove squadre con debiti possono fare ciò che vogliono, e quindi non fanno nulla di male, assolutamente, fanno semplicemente ciò che gli è consentito fare, evidentemente va bene così allora. A questo punto è chiaro che, l'irruzione con metodi un po' da regime, con notizie false e fasulle in merito a una penalizzazione della squadra, qui vedo una differenza, ma come è possibile che di fronte a certe situazioni nessuno fa nulla? Anzi, ci va di mezzo il Milan che è una delle società più sane d'Italia".

In merito alle troppe e inquietanti differenze di controlli e posizioni tra società presenti in Serie A, è intervenuto così come ospite nel canale Youtube del noto giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, il collega e opinionista sportivo Luca Serafini, che ha risposto così a quanto riportato dal giornalista Alessandro Giudice (CLICCA QUI)