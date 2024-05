Pioli: "Le parole di Maldini? Penso che meriti e demeriti vadano condivisi tra tutti"

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Stefano Pioli ha parlato del finale di stagione dei rossoneri e del suo futuro:

Condividi la preoccupazione dei tifosi?

"Il club ha dimostrato in questi anni di saper lavorare e di saper essere ambizioso. Il club darà le risposte giuste al momento opportuno".

Come commenta le parole di Maldini?

"Non penso che debba essere io a commentare le sue dichiarazione. In generale, i meriti e i demeriti vanno condivisi tra tutti".

Cosa serve a Leao per tornare a sorridere?

"Credo voglia giocare bene, segnare, vincere con la squadra".