Serafini: "Col Parma si poteva chiudere prima, mi conforta che sia tornato subito l'atteggiamento giusto"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV durante l'Inferno del Lunedì, ha detto la sua sulla prestazione dei rossoneri al Tardini: "Sono stato confortato che per l'ennesima volta dopo un mezzo scivolone la squadra si è rimessa in campo con l'atteggiamento giusto. Non c'è stata gara per un'ora, si poteva chiudere prima. C'erano 3/4 situazioni dove si poteva fare meglio in contropiede, arrivando al sessantesimo con un risultato ancora più largo e fare un po' di turnover. Sono contento perché questa squadra non si smentisce mai dopo una delusione. Se riesce a dare continuità da grande può diventare la squadra del futuro".