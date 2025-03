Serafini commenta Loftus-Cheek: "Contro il Como ha dato sostanza, nel finale si è dato da fare"

vedi letture

Il Milan vince due partite di fila contro Lecce e Como, entrambe in rimonta, senza però dare grossi spunti sul piano del gioco e su alcune prestazioni individuali. Luca Serafini, noto giornalista, ne parla così in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Serafini su Loftus-Cheek

"Contro il Como si è rivisto finalmente Loftus-Cheek, ma un Loftus-Cheek che ha dato sostanza. Nel finale si è dato da fare per tamponare un Como che ci ha provato fino alla fine, però il Milan ha preso una traversa e si è mangiato il 3-1: contrariamente a Musah lì Reijnders ha tirato benissimo, però la palla è uscita di un millimetro dal palo. Musah aveva 12 opzioni, ha scelto quella più complicata per uno che non è tecnicamente preparato”.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 16.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus 3-0

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter 0-2.