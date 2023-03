Serafini: "Con Ibrahimovic in campo c'è solo un risultato. Sarà la notte di Leao"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dagli studi di Milan TV, Luca Serafini ha parlato così del match che andrà in onda tra pochi minuti alla Dacia Arena: "Con Ibrahimovic c’è solo un risultato, per il bene di tutti. Stasera manca il giocatore più in forma che è Theo Hernandez. Ballo-Toure, fuori dalla naftalina, ha la possibilità di confermare le buone prestazioni pre-Mondiale, a lui si deve la vittoria di Empoli. Oggi sarà la notte di Leao".