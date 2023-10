Serafini: "Credo che Adli sia capace di far cambiare idea a Pioli"

Luca Serafini, nel prepartita di Milan-Lazio, ha parlato a Milan TV di Yacine Adli, uomo del momento in casa rossonera. Le sue parole: "Ogni volta che Adli in questo anno è stato utilizzato, non mi è dispiaciuto. Dall’altra parte non mi ha mai esaltato. Non è che stia antipatico a Pioli: il Milan ci crede ma Adli ha un suo percorso. Credo che sia capace di far cambiare idea a Pioli così come fece Pirlo con Ancelotti".