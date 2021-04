Serafini critica Maresca: "Non esiste al mondo che la Serie A sia decisa da un permaloso"

Nel post partita di Parma-Milan, match vinto da 3-1 per i rossoneri, il giornalista Luca Serafini è tornato sull'episodio fra Ibrahimovic e Maresca, con il fischietto napoletano che ha espulso lo svedese per proteste: "Glielo puoi dire che non va bene la protesta, glielo puoi far capire, ma non esiste al mondo che la Serie A sia decisa da un permaloso. Non esiste che la corsa Champions sia decisa da un permaloso".