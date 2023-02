Serafini: "De Ketelaere sembra un bambino spaesato, gli servirà più di un gol per sbloccarsi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, noto giornalista vicino alle cose rossonere, è intervenuto nel pomeriggio di domenica a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24. Queste le sue parole su Charles De Ketelaere: "Abbiamo tirato fuori tanti alter ego per De Ketelaere, facendo paragoni con Leao e Tonali nei primi anni. Però CDK sembra proprio che abbia l'aria di un bambino alle sei di sera nel bosco, sembra proprio spaesato. Non credo che basti un solo gol per sbloccarsi, ce ne vorranno due o tre e qualche buona prestazione. Auguro a lui e al Milan che prima o poi sbocci, il club ci crede, anche perchè ha investito tre quarti del suo budget estivo sul belga"