Luca Serafini, nel postpartita di Milan Tv, si è soffermato anche si Piatek: "Mi ha deluso Piatek, nell’atteggiamento non nel modo di giocare. Deve smaliziarsi, fare sua l’esperienza internazionale che fa con la Polonia. In questo modo non si incaponisce nel fare falli e subirli, altrimenti la squadra non ne guadagna niente".