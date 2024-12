Serafini deluso: "La forza offensiva del Milan c'è stata poco..."

Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan è intervenuto così nel post partita della gara contro l'Atalanta. Le sue considerazioni a Milan TV:

"Siamo partiti bene e abbiamo avuto diverse occasioni, loro più vivaci ma abbiamo tenuti botta. Secondo me non è solo Pulisic, non può essere solo quella la questione, anche il cambio di Morata e la posizione di Leao hanno influito. Loro più corner, più cattivi, poi non è stata una partita così sbilanciata, se fosse finita 1-1 non avrebbero detto niente. Sta di fatto che la forza offensiva del Milan stasera c'è stata poco".