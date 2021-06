Serafini: "Donnarumma? Morto un papa se ne fa un altro"

Intervistato dalla redazione di "ilcalcioquotidiano.it", Luca Serafini, penna di fede rossonera, ha fatto il punto sull'attualità che riguarda il Milan. Ecco degli estratti:

Un Milan trainato da un quasi 40enne che corrisponde al nome di Ibrahimovic. Cosa rappresenta Zlatan per il gruppo? "È un modello e un esempio, è il braccio destro di Pioli e quello sinistro di Maldini. Deve restare anche se smette, con qualsiasi ruolo".

Kjaer, uomo e capitano esemplare, la fascia sarà sua il prossimo anno? "Così dicono. Mi spiace però che Romagnoli abbia avuto una stagione complicata e sia passato tra i ranghi: non bisogna dimenticare che lui restò in un Milan tutto da decifrare, nonostante avesse offerte e prospettive".

Mike Maignan, riuscirà a non far rimpiangere Donnarumma? "Morto un papa se ne fa un altro".

Calhanoglu, si va verso il rinnovo? "Non lo so. I suoi 6 mesi a buon livello in 4 anni con la maglia rossonera non mi pare giustifichino certe pretese e la società fa benissimo a non cedere".