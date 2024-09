Serafini: "Due punti in tre partite per il Milan mettono in discussione tutti i massimi sistemi, ma l'inquietudine ha radici profonde"

Torna la Serie A dopo la sosta, torna il Milan. I rossoneri questa sera affrontano il Venezia, con tutto l’ambiente rossonero, dopo un avvio difficile, è ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione. A Milan TV ne parla Luca Serafini, noto giornalista: “Ne ha bisogno tutto l’ambiente, i risultati si estendono a macchia d’olio su tutto. 2 punti in 3 partite per il Milan mettono in discussione tutti i massimi sistemi. L’inquietudine non nasce in queste 3 partite ma ha radici profonde. Il Milan viene da stagioni in cui una semifinale di Champions e un secondo posto finiscono in cavalleria.

Ora la zattera l’hai rimessa in acqua e sta andando a fondo un’altra volta: da qua nascono le discussioni su tutto, sembra che non c’è più nulla che funzioni. Bisogna cercare di buttare sotto il tappeto e far sembrare il pavimento lucido contro il Venezia, poi tra Liverpool ed Inter pulisci anche la polvere sotto il tappeto e rendi tutta la sala linda”.