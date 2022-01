Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel post-partita di Milan-Juventus, ha parlato così delle difficoltà dei rossoneri ad andare in gol nelle ultime partita: "42 tiri in due partite contro Spezia e Juventus e abbiamo fatto un solo gol. Questo è un dato non positivo. Anche sui corner facciamo fatica a renderci pericolosi".