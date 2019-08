Serafini: "Giampaolo è stato coraggioso, spero solo siano state dichiarazioni concertate con Boban"

Luca Serafini, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, si è espresso in merito alle dichiarazioni di Giampaolo nel postpartita di Udinese-Milan: "Misterioso il Milan, in estate avevamo avuto la sensazione che fosse una campagna acquisti concertata poi le gare di Cesena e Udine hanno rimesso in discussione anche le ultime scelte possibili come Correa. Il pugno in faccia preso da Giampaolo a Udine è stato così forte che può essere utile. Trovo coraggioso quello che ha detto Giampaolo, spero però sia concertato con Boban quanto detto in conferenza post partita".