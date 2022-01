Serafini: "Grave errore dell'arbitro, il Milan aveva vinto la partita"

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia: "Il Milan aveva vinto la partita, ma l'arbitro si è inventato un fischio, era passato un nano secondo tra il tocco di Rebic e il tiro di Messias. Non si può commentare questa partita dopo questo grave errore. Il Milan non ha fatto bene, ma aveva battuto lo Spezia. Tra Napoli e Spezia, il Milan ha perso 5 punti perchè un arbitro ha inventato un fuorigioco e un arbitro che stasera non ha dato il vantaggio".