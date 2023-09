Serafini: "I derby del 2023 sono stati delle tavole apparecchiate per l'Inter"

Luca Serafini è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti e ha parlato del derby perso male dai rossoneri, commentando più in generale tutto l'anno disastroso che il Milan ha giocato contro l'Inter. Le sue dichiarazioni: "In questo 2023 i derby sono sempre stati tavole apparecchiate per l’Inter e quando la tavola è già apparecchiata non resta che sedersi e mangiare. Una partita che viene facilitata.

La prima cosa su cui riflettere è l’elettricità che accompagna l’Inter all'ingresso in campo e che è invece assente nel Milan. Quindi succede che prendi il gol per disattenzioni, per un male atavico che ti accompagna in queste partite da tutto l’anno".