Serafini: "Ibra non ha mai staccato la spina, non gli si può rimproverare nulla"

Luca Serafini, ospite negli studi di Milan TV, ha parlato così della prestazione di Ibrahimovic nel derby contro l'Inter: "Ibra sentiva molto questa partita. E' un peccato che la prima sconfitta da quando è tornato sia arrivata proprio nel derby. Lui non ha sicuramente avuto un calo mentale come il resto della squadra. Ad Ibra non si può rimproverare nulla, non ha mai staccato la spina. Anche al 90' ha sfiorato il gol".