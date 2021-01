Serafini: "L'arrivo di Mandzukic può essere utile per il Milan specie con tante competizioni da giocare"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Luca Serafini ha parlato dell'interesse del Milan per Mandzukic. Queste le sue parole: "Il Milan è una squadra, che come tutte, ha subito diverse defezioni e quindi ogni giocatore è importante. L'arrivo di un calciatore come Mandzukic che ha grandissima esperienza può essere utile. Se hanno esperienza, sanno fare sportellate e sono integri perchè no?"