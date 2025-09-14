Serafini: "L’esigenza oggi è doppia: confermare lo spirito di Lecce e vincere perché la classifica è già troppo magra"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su Milan-Bologna: "Partiamo dalla parte piena del bicchiere. Gimenez protagonista nel Messico, firma un gol superbo. Modric ancora mattatore con la Croazia, bene Saelemaekers nel Belgio. Pulisic sistema le cose con il CT Pochettino e resta la colonna degli Usa. Athekame titolare con la Svizzera under 21. La prima sosta del campionato però non ha risolto i problemi di Allegri, anzi ne ha moltiplicato qualcuno. Leao non si è del tutto ripreso, Nkunku e Rabiot non al meglio, stop a Estupinian dopo aver giocato contro il Paraguay, in Ecuador. Contro il Bologna sarà emergenza assoluta, nessun alibi ma una semplice constatazione. I rossoblù sono partiti così così a Roma, poi bene con il Como. La quadratura è solida, collaudata. Bisognerebbe comunque restituire ai tifosi milanisti un po’ di entusiasmo, dopo la tremenda finale di Coppa Italia non giocata a Roma. L’esigenza è doppia: confermare lo spirito di Lecce e vincere perché la classifica è già troppo magra".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà la linea a tre con Pavlovic, preferito a De Winter, con Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Rabiot, all'esordio assoluto in rossonero, e Fofana. In attacco, alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez, ci sarà, come riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Ruben Loftus-Cheek, con Pulisic utilizzato come arma a gara in corso.