Serafini: "La classifica del Milan fa salire l'embolo per quanto i rossoneri hanno sprecato in campionato"

Luca Serafini, a Milan Tv, ha parlato così della stagione rossonera: “Guardando la classifica ti sale l’embolo perché con tutto quello che il Milan ha buttato via in questo campionato è -1 dall’Inter, che deve ancora giocare, a -3 dall’Atalanta che ha comunque tanti meriti. L’Inter ha fatto un cammino di alti e bassi. Quella che ha sperperato di più è il Milan. Nel girone di andata ci sono il pareggio contro l’Empoli, le partite contro Bologna o Frosinone in cui è mancato Higuain. Mancano due punti in questo caso al Milan che ora avrebbero cambiato la vita”