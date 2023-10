Serafini: "Leao è questo: non può andare a 100 all'ora per novanta minuti"

Luca Serafini, nel prepartita di Milan-Lazio, è intervenuto nello studio a bordocampo di Milan TV e ha parlato così di Rafael Leao e sulla continuità del calciatore portoghese: "Leao è questo. Non può andare a 100 all’ora per novanta minuti. Ha questo aspetto del sorriso che è una ‘leggerezza’ che deve far parte del bagaglio di un calciatore giovane".