Serafini: "Leao il giocatore che mi ha sorpreso di più. Quest'anno spacca la partita"

Il giornalista Luca Serafini, ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato della sua personale sorpresa rossonera per questo avvio di stagione: “Il giocatore che mi è piaciuto e mi ha sorpreso di più è stato Leao. Quest’anno è entrato in partita: partecipa al gioco, rincorre l’avversario, spacca la partita. Non lo prendi mai, salta l’uomo. Se lui avesse la malizia di un Pietro Paolo Virdis, che quando era in area dimenticava tutto e pensava solo a buttarla dentro… Questa è un tassello che manca a Leao. Quando l’ho visto a San Siro, nelle prime partite dall’alto e lo vedevo rincorrere l’avversario, fare spalla a spalla con Theo Hernandez per inseguire l’uomo che partiva sono rimasto sorpreso”.