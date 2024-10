Serafini: "Mi piace molto come si sta ponendo Fonseca"

vedi letture

Serata importante per il Milan che oggi scende in campo per la terza volta in questa stagione in Champions League. I rossoneri sfidano a San Siro il Club Brugge e puntano a conquistare i primi punti di questa stagione in Europa dopo due sconfitte in altrettante partite in avvio contro Liverpool e Bayer Leverkusens. Necessaria dunque una vittoria per non complicarsi ulteriormente il cammino. Di questo ha parlato Luca Serafini ospite negli studi di Milan Tv nel pre gara.

Le parole di Luca Serafini: "Mi piace molto come si sta ponendo Fonseca. Mi piace questo modo anni ‘70 di parlare liberamente dei singoli, cosa che nessuno fa. Ha parlato di Fofana, di Pavlovic, ha dato la formazione in anticipo… Parla spesso anche di Leao. Credo che questo modo lo abbia anche con i giocatori, credo che sia una persona sincera: non viene a rivelare dei segreti, prima ne parla con i giocatori"