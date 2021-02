Serafini: "Milan, bisogna ritrovare il senso del gruppo, senza permalosità o paure"

Intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì", il giornlista Luca Serafini ha commentato il momento di forma di alcuni giocatori rossoneri: "Il lavoro di un anno non può portare ad un crollo. Kessie ieri non c’era dal punto di vista fisico. Saelemaekers non lo vedo reattivo, Pioli lo richiama spesso. Bisogna ritrovare il senso del gruppo senza permalosità o paure. Anche lo stesso Rebic non è al meglio della condizione. Ha classe e riesce a mascherarlo un po’, ma nella conclusione non è più quello dell’anno scorso”.