Serafini: "Milan, il destino è nelle tue mani. C'è la possibilità concreta di coronare un biennio fantastico"

Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato il primato in classifica dei rossoneri dicendo: “Dopo tanto tempo per la prima volta il futuro è nelle mani del Milan, non deve più aspettare i recuperi degli altri e deve badare solo a sé stesso. Spero che le lezioni subite quest’anno dalle squadre sotto l’ottavo posto, siano state metabolizzate dalla squadra perché in questo momento i rimpianti per gli sprechi sono forti, al netto degli errori arbitrali. La sensazione comunque è positiva perché tutto è nelle mani del Milan e c’è la possibilità concreta di coronare un biennio fantastico con una vittoria importante”.