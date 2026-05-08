Serafini: "Milan, il futuro adesso: la squadra deve raggiungere la qualificazione in Champions"

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Nel suo editoriale su Milannews.it, Luca Serafini ha parlato così del finale di stagione che attende il Milan; "Oltre alle macumbe di alcuni media sul futuro di Allegri, Modric, Leao, dei budget e delle scelte di mercato in questo presente cupo e depresso, bisogna saper leggere oltre. Mi riferisco alla società. Perché il futuro è adesso: la squadra deve raggiungere la qualificazione in Champions, il calendario le offre la possibilità di farcela con 3 partite abbordabili. Chiaro che in questo momento anche la Nazionale del mio condominio avrebbe chance di battere i rossoneri, ma la coscienza dei giocatori deve portare alla conclusione che meglio di un'Atalanta ondivaga e battibile, un Cagliari salvo e appagato, entrambe le gare in casa, così come un Genoa al riparo da sorprese, non era possibile chiedere. Lo pensavamo, è vero, anche un anno fa prima di affrontare Feyenoord e Dinamo Zagabria... Oggi però non è diverso: conta il senso di responsabilità di tutti.

Comincia per primo il capitano Maignan che la scorsa settimana, dopo il tracollo con il Sassuolo, ha invitato la squadra a recuperare alla svelta la via degli spogliatoi, senza salutare una Curva che aveva cantato e sostenuto per tutti i 90'. Chiederà scusa e la Curva accetterà: Mike probabilmente ha ritenuto più decoroso andarsene che sentirsi sprofondare, l'importante è riflettere e capire. Anche perché la Curva e i Milan club sono le uniche entità che rifiutano il "tutti contro tutti" di cui i milanisti sono ormai vittime e protagonisti da anni: chi tifa a prescindere viene insultato da chi addirittura anela la sconfitta per fare piazza pulita, mentre questi vengono insultati dai primi perché tifosotti o non tifosi. Spaccature su tutto: valutazione dei giocatori, dell'ambiente esterno, dei massimi e dei minimi sistemi".