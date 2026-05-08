Festa della mamma: il Milan in campo con il cognome materno per il terzo anno consecutivo

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Per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma: una tradizione avviata nel 2024 come prima assoluta nel calcio italiano e diventata un riferimento per altri club che la hanno abbracciata negli anni. Domenica 10 maggio, la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile indosseranno sulle spalle il cognome materno in Milan-Atalanta di Serie A a San Siro e in Milan-Parma di Serie A Women al PUMA House of Football, quando l’attivazione caratterizzerà anche il momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali.

L’iniziativa attiverà la famiglia rossonera anche oltre le sue Prime Squadre. I ragazzi di Milan Futuro e della Primavera maschile saranno protagonisti di contenuti digitali, mentre la formazione dei Pulcini Under 8 sarà accompagnata in campo dalle proprie mamme prima del fischio d'inizio della loro gara. Anche il Museo Mondo Milan confermerà la sua partecipazione, destinando a supporto dei progetti di Fondazione Milan parte del ricavato dei biglietti acquistati sia online che presso la biglietteria di Casa Milan per visitare il museo nel giorno della ricorrenza.

In occasione di AC Milan-Atalanta, Banco BPM - Official Bank di AC Milan, Jersey Sponsor della Prima Squadra Femminile e Match Sponsor della partita - allestirà, all’esterno dello stadio San Siro, uno stand realizzato in collaborazione con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), presso il quale sarà possibile sostenere la ricerca oncologica attraverso una donazione.