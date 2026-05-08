Gli arbitri della 36esima giornata di Serie A: c'è Zufferli per Milan-Atalanta
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Designati gli arbitri della 36ma giornata. Il delicato incontro di sabato sera tra Lecce e Juventus, con la prima impegnata nella lotta salvezza e la seconda per la qualificazione in zona Champions, è stato affidato ad Andrea Colombo. Il serale di domenica Milan-Atalanta sarà diretto da Luca Zufferli. Sarà invece Giovanni Ayroldi a fischiare l'altro incontro valido per evitare la retrocessione tra la Cremonese ed il Pisa, quest'ultimo già in Serie B, in programma domenica pomeriggio. (ANSA).
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