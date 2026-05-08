Verso l'Atalanta, dubbi in attacco per Allegri: Gimenez e Pulisic scalpitano per partire dal 1'

Verso l'Atalanta, dubbi in attacco per Allegri: Gimenez e Pulisic scalpitano per partire dal 1'MilanNews.it
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Oggi alle 10:18News
di Enrico Ferrazzi

Domenica sera il Milan ospiterà l'Atalanta a San Siro. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri pensa a qualche cambio rispetto all'ultima partita contro il Sassuolo, in particolare in avanti: secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez e Christian Pulisic, partiti entrambi dalla panchina al Mapei Stadium, spingono per partire dal primo minuto contro i bergamaschi.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18