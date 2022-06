MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Origi: "A me piace molto. Origi giocava in una squadra con tanti campioni, ma sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi. Non ho neanche nessunissimo dubbio sul fatto che sia funzionale alle idee di Pioli".