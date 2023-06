Serafini: "Non puoi mandare via un dirigente così importante come Maldini"

MilanNews.it

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti parlando anche della separazione fra il Milan e Paolo Maldini: "Io non ho mai pensato che bisogna spendere tanto per fare un buon mercato. Il Milan ha speso in questi anni, ha fatto un buon mercato ma l'anno scorso non di sicuro. Un conto è il profilo del giocatore e un conto è il costo. Il problema è saper fare una buona squadra. Che la strategia della proprietà fosse di un certo tipo lo sapevamo da tempo.

La famosa sostenibilità è necessaria nel calcio moderno. Credo che oggi la società dal punto di vista finanziario sia sana, ha un programmazione che va in direzione dei giovani. Ecco perché non credo che Maldini paghi il mercato del 2022. Non puoi mandare via un dirigente così importante con un anno di contratto per quel motivo lì"