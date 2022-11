Serafini: "Quando pensi che per diritti divini il gol arrivi perché sei forte e Campione d'Italia... Così non funziona!"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Cremonese-Milan: "È mancato molto, non c’è stato un cross come si deve. Messias migliore in campo, l’unico ad averci provato. Ma da solo… Ci sono stati errori dietro l’altro contro una squadra che non ha fatto due passaggi di fila, con tutto il rispetto… In certe partite devi avere la lucidità di sfruttare bene i calci piazzati: bisogna inventarsi qualcosa di diverso, devi sbloccarle in un modo che al Milan manca come i gol su calci piazzati. Dopo il primo tempo, il Milan doveva alzare il ritmo in rapidità, ma se tu continui col tic toc, cercando la giocata che non ti è mai venuta in 90 minuti, bisogna fare le cose semplici. Non abbiamo avuto nulla dai cambi. Era una partita da vincere. Il divario era ampio. Quando pensi che per diritti divini il gol arrivi perché hai giocatori forti e sei Campione d’Italia… così non funziona".