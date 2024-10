Serafini: "Rafa dipende da Rafa. Ecco cosa deve fare..."

vedi letture

Queste le parole a Milan TV di Luca Serafini sulla prestazione di Rafael Leao contro il Napoli: "Leao è entrato bene. Mi è apparso piuttosto sereno. Rafa deve capire cosa c'è di suo in questa situazione e cosa può fare per far cambiare le cose. Leao deve zittire questa situazione non con il dito davanti alla bocca dopo un gol, ma con una serie di prestazioni positive. Anche perchè, pure se dovesse andare in un'altra squadra, il problema ci sarebbe lo stesso e resterebbe il solito meraviglioso incompiuto.

Io continuo a pensare che sia il miglior giocatore del Milan. Lui deve capire il perchè si è creata questa sitauzione. San Siro lo ha accotlo bene, ha provato a fare cose interessanti, ha anche calciato in porta, ho visto un buon leao. Leao dipende da Leao, non da Fonseca, dai tifosi o dagli opioninisti".