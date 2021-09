Serafini: "Rebic? A furia di giocare davanti ha imparato a fare la punta"

Intervenuto a MilanTv, Luca Serafini ha parlato così di Ante Rebic. "Non è mai estraniato perché è uno che ci da sempre dentro. Ma ha dei momenti in cui continua a dare le testate al muro, altri in cui si alza e incomincia a carburare. Il primo anno c'è stato il problema con Giampaolo, poi l'anno scorso non ha avuto continuità: prima il problema al gomito, poi l'anca... Ma vedendolo giocare ora, mi sembra che la sua esplosività negli spazi sia la stessa di quando gioca sulla fascia, ma è evidente che lui, a furia di giocar davanti, ha imparato a fare la punta".