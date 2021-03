Serafini: "Rigore? Pasqua aveva già deciso mentre camminava verso il monitor"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha commentato così la prestazione dei rossoneri al termine di Milan-Napoli: "Pasqua è andato a rivedere e ha deciso che non fosse rigore, il rigore però era stranetto. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, il Milan ha avuto le sue occasioni senza giocare bene. Theo viene toccato duro alla caviglia, l’arbitro andando verso il monitor probabilmente aveva già deciso. A furia di ascoltare il refrain dei tanti rigori quello di questa sera che avrebbe avuto un suo peso non è stato fischiato. Ammetto che non abbiamo fatto una bella prestazione, siamo stati molto leziosi. Ho avuto la sensazione che qualche giocatore cercasse troppo la giocata. Dopo il gol del Napoli la squadra ricomincia a fare quello che sa fare: un atteggiamento mentale su cui bisogna lavorare.