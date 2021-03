Serafini sicuro: "Bennacer in Italia è il più bravo di tutti"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel post partita di Fiorentina-Milan, si è detto soddisfatto della prestazione offerta da Ismael Bennacer contro la Viola: "La Juventus non ha un giocatore come Bennacer e si è inventata Arthur in quel ruolo. Conte con testardaggine ha convinto Eriksen, la Roma ha Veretout che però ha più caratteristiche da incursore piuttosto che da metodista. Lui è il browser, è l’unico giocatore in Italia che ha la caratteristica del direttore d’orchestra. Bennacer secondo me in Italia è il più bravo di tutti. È stato il miglior giocatore della Coppa d’Africa, si era messo in luce anche nell’Empoli retrocesso, e ora sta maturando. Non mi sorprendono le statistiche: è entrato lucido, freddo, sapendo quello che doveva fare. Non ti puoi permettere di sbagliare la giocata, è una fase in cui devi far respirare la squadra e lui tutto questo l’ha interpretato molto bene.