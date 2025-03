Serafini: "Solo due nomi per la panchina del Milan: Conte o De Zerbi"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Luca Serafini, noto giornalista e tifoso milanista, ha parlato così del futuro della panchina del Milan:

Dei tanti nomi circolati per la panchina chi la convince di più?

"Io ho sempre avuto solo due nomi. Due filosofie diverse ma che avrebbero senso: uno è Antonio Conte. Lui può riassemblare una cosa che in questo momento è frastagliata. L'altro nome è De Zerbi, uno che può costruire qualcosa di credibile. Il milanista in questo momento ha bisogno di gioco e di risultati, due cose che spesso vanno a braccetto".

Domanda inevitabile: chi sceglierà il prossimo allenatore?

"Il ds lo sceglierà Furlani. Poi bisognerà vedere se farà come Ibra e Cardinale avevano suggerito, dicendo che il ds avrebbe dovuto occuparsi della scelta dell'allenatore. Io non so se Furlani, il quale sceglierà sicuramente il prossimo ds, vorrà scegliere anche l'allenatore. Io ho sempre avuto la sensazione che fosse così, ma quando ho saputo che Berta, Paratici e Tare avevano incontrato solo Ibra e Cardinale pensavo che la scelta sarebbe stata loro. Poi Furlani è andato a New York a ricordare a Cardinale che comanda lui. Furlani rappresenta il fondo Elliott, che ha dato in affitto il Milan a Red Bird. Fin quando io sono in affitto, alla riunione di condominio continui ad andare tu proprietario… Non c'è niente di misterioso, Elliott è il primo fondo attivo mondiale, queste cose le sa fare. E' una cosa normale, regolare, non c'è niente di strano o losco, è tutto alla luce del sole. Tecnicamente comanda Elliott, la casa è sua, poi tu puoi mettere le piante sul balcone e scegliere tavoli e sedie, ma la proprietà è quella e Furlani ne è la diretta emanazione".