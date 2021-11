Serafini: "Stasera campionario di orrori, partita da ricordare per tutta la stagione"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri a Firenze per 4-3: "Un campionario di orrori, meglio averli concentrati in una sola partita. Il primo e il quarto sono regalati, da campionario degli orrori. Poi sbagli tanto in avanti, c’è stato un gol sbagliato da ibra da pochi metri, c’è stato un episodio su Leao che non abbiamo più rivisto ma abbiamo visto 84 volte un fallo di Saponara su Messias per cui la Fiorentina voleva un rigore. La Fiorentina si è abbuffata con gli errori che abbiamo messo in tavola, abbiamo dato per scontato che l’avremmo ripresa. Bisogna avere un atteggiamento di attenzione massima. I cambi sono serviti solo in parte, non possiamo parlare neanche delle assenze perché la Fiorentina era messo peggio di noi. È una di quelle partite da ricordare per tutto il resto della stagione".